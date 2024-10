Serie D, in campo con tre anticipi. Sorpasso del Real Casalnuovo sulla Lfa Reggio

Sono tre gli anticipi della seconda giorna di ritorno del campionato di serie D. La Vibonese prosegue la sua rincorsa al duo Trapani e Siracusa battendo il Città di A Agata per 2-1. Netto successo per il Real Casalnuovo che supera momentaneamente la Lfa Reggio in classifica con un netto 5 a 0 sul Siracusa. È pareggio tra il Castrovillari e Ragusa, 1-1 il risultato finale.

Leggi anche