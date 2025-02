Reggio, la Fondazione Scopelliti apre le porte al Servizio Civile 2025

La Fondazione Antonino Scopelliti annuncia la sua partecipazione come ente di accoglienza nel nuovo bando per la selezione di operatori volontari del Servizio Civile Universale 2025. Un’importante opportunità per i giovani che desiderano impegnarsi in attività di grande valore sociale, contribuendo attivamente al bene comune. Il Servizio Civile Universale è rivolto a chi ha tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) e possiede cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno in Italia. L’impegno richiesto è di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un compenso mensile di 507,30 euro.

Come presentare domanda entro il 18 febbraio

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani avviene tramite SPID di livello 2. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Le candidature inviate oltre il termine o con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Per qualunque informazione è possibile contattare la Fondazione Antonino Scopelliti.

Progetti attivi presso la Fondazione Antonino Scopelliti

La Fondazione partecipa al programma di intervento EduCare: spazi di educazione quotidiana, mettendo a disposizione due progetti specifici:

Accompagniamoli nella Crescita 2024: rivolto al supporto educativo dei giovani in difficoltà.

Uniti per tutelare il nostro ambiente 2024: dedicato alla sensibilizzazione e alla salvaguardia dell’ambiente.

Informazioni e selezione dei candidati

I colloqui per la selezione dei candidati avranno inizio a partire dal mese di aprile 2025. Gli aggiornamenti relativi al calendario delle selezioni e alle graduatorie finali saranno pubblicati sui siti ufficiali del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale:

Invitiamo tutti i giovani interessati a consultare periodicamente i canali ufficiali per restare aggiornati sulle fasi del processo di selezione.

La Fondazione Antonino Scopelliti è fiera di offrire questa opportunità di crescita personale e professionale, nel segno della memoria e dell’impegno civico. Unisciti a noi per fare la differenza!

Per qualunque informazione aggiuntiva e per avere maggiori chiarimenti sui progetti, è possibile contattare il numero 3450535330 o scrivere all’indirizzo email info@fondazionescopelliti.com.

Maggiori info al sito ufficiale della Fondazione al link:

Bando Servizio Civile Universale – Fondazione Antonino Scopelliti