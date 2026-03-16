Settore giovanile: Cadi Antincendi Futura, accordo con la Calcistica Spinella di Melito

La Cadi Antincendi Futura continua a seminare per il futuro. La società, che rappresenta un’eccellenza assoluta nel panorama del calcio a 5 della Città Metropolitana e che attualmente si sta distinguendo nel difficile campionato di Serie A2 Élite, in piena lotta per il playoff per la massima serie ufficializza una partnership strategica con la Calcistica Spinella di Melito.

L’accordo, dedicato interamente al settore giovanile, segna l’inizio di una collaborazione che punta a valorizzare i giovani atleti del territorio. Un’alleanza che unisce la competenza e la struttura Futura nel futsal nazionale con la tradizione e il radicamento locale della Calcistica Spinella, storica realtà calcistica melitese.

“L’iniziativa nasce dalla comune visione di porre i giovani al centro del progetto sportivo– ha dichiarato il Direttore Sportivo della Cadi Antincendi Futura, Pasquale Gattuso. Grazie a questa sinergia, i ragazzi del vivaio avranno l’opportunità di crescere in un ambiente stimolante, confrontandosi con metodologie di allenamento moderne e con la prospettiva, per i più talentuosi, di entrare in contatto con il mondo della Serie A2 Élite.

Siamo orgogliosi di questo accordo, utile alla causa della nostra società che è pronta a collaborare con la Cadi Antincendi Futura.- ha affermato il Presidente della Calcistica Spinella, Peppe Vadalà.

L’obiettivo comune è la crescita del comprensorio, allargandolo a tutta la Città Metropolitana. Fin dal primo dialogo con i vertici della società del Presidente Nino Mallamaci abbiamo trovato idee comuni e voglia di fare bene. Siamo già al lavoro per il bene dei nostri giovani”.

Con questo accordo, le due società rafforzano il proprio impegno nel sociale e nel settore giovanile, confermandosi non solo come una realtà di vertice per il futsal del comprensorio, ma anche come un punto di riferimento educativo e sportivo per le nuove generazioni della Città Metropolitana.