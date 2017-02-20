Sfilata in maschera alla Villa Comunale
Domenica 26 febbraio alla Villa Comunale sfilano bambini e cagnolini in costume, in coppia o da soli, per un evento di beneficenza
20 Febbraio 2017 - 08:17 | di Vincenzo Comi
Domenica 26 febbraio, presso la Villa Comunale di Reggio Calabria, si terrà una sfilata in maschera la cui partecipazione sarà aperta sia ai bambini che ai cagnolini, i quali potranno partecipare sia singolarmente che in coppia.
L’evento, oltre ad essere occasione di svago e gioia in compagnia del proprio amico a 4 zampe, è (come tutti gli eventi organizzati dalla Wonderland), un’opportunità per dimostrare che fare beneficenza ed essere solidali con i meno fortunati, è una cosa divertente!
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