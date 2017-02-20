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Sfilata in maschera alla Villa Comunale

Domenica 26 febbraio alla Villa Comunale sfilano bambini e cagnolini in costume, in coppia o da soli, per un evento di beneficenza

20 Febbraio 2017 - 08:17 | di Vincenzo Comi

Area Giochi della Villa Comunale di Reggio Calabria, sede della Biodomenica AIAB

Domenica 26 febbraio, presso la Villa Comunale di Reggio Calabria, si terrà una sfilata in maschera la cui partecipazione sarà aperta sia ai bambini che ai cagnolini, i quali potranno partecipare sia singolarmente che in coppia.

Immagine collegata all'articolo sulla sfilata in maschera alla Villa Comunale di Reggio Calabria

L’evento, oltre ad essere occasione di svago e gioia in compagnia del proprio amico a 4 zampe, è (come tutti gli eventi organizzati dalla Wonderland), un’opportunità per dimostrare che fare beneficenza ed essere solidali con i meno fortunati, è una cosa divertente!

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