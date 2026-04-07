Siderno, la ‘Sguta’ batte il proprio record: il dolce pasquale arriva a 549 metri
La Sguta sidernese batte ancora il record. La sindaca: "La città ha registrato il primato di presenze"
07 Aprile 2026 - 09:08 | di Redazione
Grande partecipazione a Siderno per la nuova edizione della Sguta, uno degli appuntamenti più attesi del periodo pasquale. L’evento ha fatto registrare numeri importanti, sia per la lunghezza del dolce realizzato sia per la presenza di cittadini e visitatori.
La cosiddetta “Sguta dei Record” ha infatti raggiunto i 549 metri di lunghezza, superando ancora una volta il risultato dell’edizione precedente. Un traguardo che conferma il valore di una manifestazione capace di unire tradizione, identità locale e spirito di comunità.
A sottolineare il successo dell’iniziativa è stata la sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni:
“549 metri di bontà! Anche quest’anno la Sguta sidernese ha battuto il proprio record di lunghezza e la Città ha registrato il primato di presenze. Grazie a tutti i maestri pasticceri, agli sponsor, alle associazioni, ai volontari, a studenti e docenti del ‘Dea Persefone’, alle forze dell’ordine e alle maestranze comunali per il prezioso contributo a questo pomeriggio di festa e socialità”.