Siderno, la ‘Sguta’ batte il proprio record: il dolce pasquale arriva a 549 metri

Grande partecipazione a Siderno per la nuova edizione della Sguta, uno degli appuntamenti più attesi del periodo pasquale. L’evento ha fatto registrare numeri importanti, sia per la lunghezza del dolce realizzato sia per la presenza di cittadini e visitatori.

La cosiddetta “Sguta dei Record” ha infatti raggiunto i 549 metri di lunghezza, superando ancora una volta il risultato dell’edizione precedente. Un traguardo che conferma il valore di una manifestazione capace di unire tradizione, identità locale e spirito di comunità.

A sottolineare il successo dell’iniziativa è stata la sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni: