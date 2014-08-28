Si alza il sipario sulla Gilda degli Artisti

Una nuova associazione culturale per promuovere l’idea di arte come occasione di incontro e crescita tramite un programma di eventi culturali, ludici e sociali.

Prende vita a Reggio Calabria l’associazione culturale “La Gilda degli Artisti” che nasce con lo scopo di organizzare eventi a sfondo ludico, culturale, e sociale. Un’associazione che vuole creare un ambiente nuovo di ritrovo e produzione artistica attraverso un calendario di iniziative continuativo per tutto l’anno.

“Da anni ormai organizzo eventi di questo tipo e sempre seguendo una precisa idea” spiega il BaK, presidente dell’associazione o “capogilda” come preferisce definirsi in maniera informale “L’idea dell’arte come momento personale di crescita, come mezzo di comunicazione e come valore comune di scambio. Non ho trovato nessuna istituzione in grado di portare avanti questa idea, ma ho trovato ragazzi capaci di capirla e condividerla in un ideale comune. Così è nata La Gilda degli Artisti.”

La sede della Gilda è la “House”, una struttura nota per il grande flusso di artisti, nazionali ed internazionali, che è riuscita ad attirare negli anni. “Non è solo la convenienza logistica.” precisa ancora il BaK “L’House è l’unica struttura in grado di offrire per tutto l’anno uno spazio libero in cui si possano incontrare la tradizione di momenti conviviali con tutta la tecnologia degli strumenti che mette a disposizione. Un vero salotto per chi vuole un contesto fuori dai soliti schemi.”

In attesa delle prossime iniziative, con un calendario mensile che spazierà dalle jam session musicali ai reading letterari fino agli eventi ludici, è possibile richiedere l’iscrizione alla Gilda tramite il sito www.gildaartisti.org compilando un semplice modulo online.

Da poche ore è disponibile anche il gruppo Facebook “La Gilda degli Artisti” che ha già visto la partecipazione di artisti di tutta Italia pronti a condividere le loro opere.

Alla Gilda degli Artisti quindi le porte sono aperte per tutti, artisti e “semplici” appassionati, secondo la filosofia riassunta nelle tre regole fondamentali dell’associazione: “Rispetta gli altri. Condividi con gli altri. Crea per gli altri.”

Per ulteriori informazioni: www.gildaartisti.org