Sei mesi di lavoro intensi per contribuire al cambiamento sociale e culturale. Si conclude la prima fase del progetto ‘Sun city’ finanziato da Fondazione con il Sud e per l’occasione mercoledì 30 maggio alle ore 9.30 nell’Aula magna dell’Istituto Panella Vallauri saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti della scuola durante i laboratori di grafica e comunicazione, moda e meccanica e meccatronica.

Interverranno Anna Nucera, dirigente scolastico dell’Istituto Panella Vallauri e assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò, assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva del Comune di Reggio Calabria, Maria Carmela D’Elia, coordinatrice del progetto per la scuola e Giuggi Palmenta di Arci.

Riceveranno gli attestati gli studenti delle classi coinvolte, la IV A di Grafica e comunicazione, la III e IV di Sistema moda e la IV di Meccanica e Meccatronica che da tempo lavorano alla costruzione di uno spazio da restituire alla cittadinanza.

Il progetto ‘Sun city’ promosso da Arci Reggio Calabria (soggetto capofila), Associazione Artemide e Cooperativa Cisme, ha come obiettivo quello di trasformare l’ex bowling di via Emilio Cuzzocrea, bene confiscato al cosiddetto re dei videopoker Gioacchino Campolo, in un centro civico polivalente e di aggregazione sociale. All’evento parteciperanno docenti e rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.