Si conclude la prima fase del progetto Sun City
Dopo sei mesi di laboratori, il 30 maggio all'Istituto Panella Vallauri la presentazione dei lavori degli studenti per l'ex bowling confiscato da trasformare in centro civico
29 Maggio 2018 - 10:17 | di Vincenzo Comi
Sei mesi di lavoro intensi per contribuire al cambiamento sociale e culturale. Si conclude la prima fase del progetto ‘Sun city’ finanziato da Fondazione con il Sud e per l’occasione mercoledì 30 maggio alle ore 9.30 nell’Aula magna dell’Istituto Panella Vallauri saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti della scuola durante i laboratori di grafica e comunicazione, moda e meccanica e meccatronica.
Interverranno Anna Nucera, dirigente scolastico dell’Istituto Panella Vallauri e assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò, assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva del Comune di Reggio Calabria, Maria Carmela D’Elia, coordinatrice del progetto per la scuola e Giuggi Palmenta di Arci.
Riceveranno gli attestati gli studenti delle classi coinvolte, la IV A di Grafica e comunicazione, la III e IV di Sistema moda e la IV di Meccanica e Meccatronica che da tempo lavorano alla costruzione di uno spazio da restituire alla cittadinanza.
Il progetto ‘Sun city’ promosso da Arci Reggio Calabria (soggetto capofila), Associazione Artemide e Cooperativa Cisme, ha come obiettivo quello di trasformare l’ex bowling di via Emilio Cuzzocrea, bene confiscato al cosiddetto re dei videopoker Gioacchino Campolo, in un centro civico polivalente e di aggregazione sociale. All’evento parteciperanno docenti e rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.
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