Si è conclusa al ‘Piro Piro’ la seconda edizione della ‘Giornata del relax e del benessere’

Nella splendida cornice del lido Piro Piro sul lungomare dello Stretto si è conclusa con successo la seconda edizione della “Giornata del relax e del benessere”, evento organizzato da Federestetica e Terziario Donna, comparti di CONFCOMMERCIO Reggio Calabria, capitanati dalla presidente Mirella Amodeo coadiuvata da un validissimo e attivo team di amiche e collaboratrici. Esperti del settore della nutrizione, del benessere e della bellezza a 360° hanno offerto gratuitamente le loro consulenze e la loro professionalità mettendola al servizio di tutti coloro che nella bellissima mattinata hanno deciso di prendersi cura di se stessi.

Il pomeriggio è stato animato da balli caraibici, tango e milonga e dai balli moderni delle giovani allieve delle scuole di danza reggine, il tutto in riva al mare ancora in pieno clima estivo. Tanti i premi consegnati a professionisti per l’impegno profuso a livello cittadino e locale in campo culturale, turistico, e imprenditoriale. Il titolo di Donna Manager 2014 di questa tappa finale è andato a Arianna Romeo, titolare dell’esercizio commerciale cittadino che qualche mese fa era stato vittima di un attentato. A consegnare la targa il presidente della CONFCOMMERCIO provinciale Giovanni Santoro che ha speso bellissime parole di elogio e gratitudine per l’imprenditrice e per tutti coloro che vivono questa realtà reggina tra mille difficoltà, ricordando che non sono soli e non devono arrendersi .Altro importante riconoscimento è andato all’’atelier “Lilli Spina couture”premiata dal dott. Attilio Fusco, per aver esportato a livello internazionale splendide creazioni sartoriali di raffinata e ricercata eleganza, e quindi aver fatto conoscere la qualità dei manufatti reggini in tutto il mondo. Premiato anche, dall’imprenditore reggino Giuseppe Febert, il proprietario del Piro Piro che, insieme al suo staff, ha reagito alla mareggiata che ha colpito i lidi reggini in questi ultimi giorni, rimettendo in piedi la sua attività in brevissimo tempo e dimostrando tenacia e orgoglio. Anche Nino D’amico, titolare della scuola di danza “Reina della salsa”e la professoressa Mafrici hanno ritirato le targhe con evidente emozione e davanti ad un pubblico molto caloroso. A consegnarle rispettivamente il presidente del comparto “Sport e tempo libero” di CONFCOMMERCIO Antonio Eraclini e il consigliere provinciale con delega al turismo Francesco Cannizzaro. La serata si è conclusa con la sfilata degli abiti di Lilli Spina, indossati da splendide modelle “per un giorno”, professioniste che si sono prestate al gioco lasciandosi sedurre dall’elegante collezione della stilista reggina. Grande successo quindi, per l’evento itinerante dell’estate che grazie soprattutto all’impegno di Mirella Amodeo e delle “sue donne” non poteva che registrare risultati più che positivi , evidenziando come la professionalità e la serietà per un lavoro fatto con costanza e non senza imprevisti e difficoltà ha premiato una realtà che soffre pesantemente la crisi e che cerca di uscirne a testa alta. Tutte le tappe della manifestazione sono state condotte dalla giornalista Eva Giumbo e riprese dalle telecamere della nuova televisione on line BMedtv, visibile sul sito: www.bacinomedtv.it