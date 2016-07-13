Si è svolta la settimana teologica dal tema ‘La misericordia nelle tre religioni monoteiste’

Grande successo per la settimana teologica dal tema “La misericordia nelle tre religioni monoteiste”. Autorevoli e corposi gli interventi da parte degli ospiti presenti durante gli incontri che dopo la presentazione iniziale del 6 luglio, hanno avuto cadenza giornaliera, mattutina e pomeridiana per poi concludersi sabato 9 luglio.

Ad organizzare l’evento giunto alla 41a edizione è stato l’ISSR( Istituto Superiore di Scienze Religiose) “Mons. Zoccali” di Reggio Calabria. Il tema scelto è stato “Dio clemente e misericordioso”, riassunto nel titolo “ La Misericordia nelle tre religioni monoteiste” in armonia con il messaggio dell’Anno Giubilare vissuto nella Misericordia, il cui motto, evidenziato anche nel logo “Misericordiosi come il Padre” (Misericordes sicut pater) rappresenta un incitamento a vivere la propria vita misericordiosi proprio come il “Padre”: non giudicare né condannare ma perdonare donando amore e perdono.

Un approfondimento per studenti, ex allievi e sacerdoti

L’argomento scelto per la “Settimana Teologica” ha offerto una singolare occasione di approfondimento tematico nel percorso formativo dell’Issr. Tale “Settimana” è proposta: agli studenti dell’ Istituto, quale esperienza di approfondimento a integrazione dei corsi ordinari; agli ex allievi, quale iniziativa di formazione permanente; ai sacerdoti; ai religiosi, ai catechisti, agli operatori pastorali, agli insegnanti di religione , quale momento qualificato di aggiornamento.

Come esorta Papa Francesco: “Che la Misericordia sia un bisogno dell’anima da un punto di vista religioso sembrerebbe quasi scontato: è un attributo di Dio, è il nome di Dio. Ma è anche un comandamento di Dio per l’uomo, dunque – sia a parte Dei sia a parte homini- la Misericordia è un elemento fondante in tutte le religioni, in particolare in quelle monoteiste e nel cristianesimo”.

Gli interventi degli ospiti durante gli incontri

Ha aperto i numerosi ed appassionanti interventi S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, con la relazione “Misericordia e giustizia in San Francesco di Paola nel VI Centenario della sua nascita”. Successivamente hanno relazionato i Professori: Massimo Naro, teologo e direttore del Centro studi sulla cooperazione “A. Cammarata”, Giulio Cipollone e Shahrzad Houshmand Zadeh (Pontificia Università Gregoriana), la Professoressa Anna Coen Di Segni (Comunità Ebraica di Roma) e i Docenti dell’Istituto che ha ospitato l’evento, Germana Chemi, Enrico Tromba, Antonio Maria Carfì e Mariangela Monaca.

Dunque questi riuscitissimi incontri, che come afferma Padre Pasquale Triulcio hanno dato spazio a tante voci che in coro esprimono il desiderio,come ci ha insegnato Gesù Cristo che le tre religioni monoteiste possono, anzi devono comunicare tra loro in sintonia, al fine di percorrere un cammino comune di fratellanza nel nome di Dio.