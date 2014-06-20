Si è tenuta la presentazione della seconda edizione “Una giornata all’insegna del relax e del benessere”

Assente per impegni istituzionali il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, a fare gli onori di casa è stato il consigliare provinciale Francesco Cannizzaro che lodando l’iniziativa organizzata dal settore Terziario Donna Confcommercio di Reggio Calabria, sottolinea l’importanza nel coinvolgere l’intera provincia reggina, soprattutto Gambarie che il 17 agosto, giorno in cui si terrà l’evento, solitamente vede la maggiore affluenza stagionale di turisti.

L’evento, ideato da Mirella Amodeo, Presidente Terziario Donna-Confcommercio R.C, si svolgerà in sei tappe. Soddisfatta dal lavoro fin qui fatto, Mirella Amodeo ringrazia la Provincia di Reggio ed i comuni di S. Stefano D’Aspromonte, Condofuori e Gioiatauro per aver patrocinato l’evento. “Un ringraziamento particolare – aggiunge Amodeo – va alla ditta Febert Ascensori ed al nostro media partner Radio Touring 104”.Ringraziamenti d’obbligo anche per Mina Ventrella, Presidente di Confacconciatori-Confcommercio R.C., che pone l’accento sull’utilità di queste manifestazioni, necessarie per trasferire formazione alle varie aziende che partecipano.

Il settore inerente allo sport è curato da Antonio Eraclini, presidente A.S.C. Confcommercio R.C.. “Per le varie tappe abbiamo coinvolto diverse scuole di ballo che allieteranno il pubblico presente”. “Stiamo inoltre coinvolgendo palestre, scuole calcio e basket in modo che possano esibirsi in piazza durante l’intera durata dell’evento”.Più che soddisfatto Giovanni Santoro Presidente della Confcommercio di Reggio Calabria: “Dopo il successo della prima edizione, non potevamo esimerci nel riproporre la manifestazione. “Sulla scorta dell’esperienza dello scorso abbiamo voluto allargare ancor di più il nostro raggio d’azione andando a coinvolgere tutta la provincia”. “E’ un modo – continua Santoro – per fare conoscere un settore che sta diventando sempre più trainante per la nostra economia”. “L’estetica, l’acconciatura, tutto il settore del benessere – conclude il presidente -, sta trovando in questo momento terreno fertile, un mondo che è diventato interessante per i giovani che vogliono approcciare in modo differente al lavoro”.Queste le date delle varie tappe. Le varie giornate inizieranno alle ore 10 e termineranno alle 22. 22 Giugno “Giornata di Relax e Benessere – Miss Donna Manager” Gioia Tauro; 29 Giugno “Giornata di Relax e Benessere – Miss Donna Manager” Cinquefrondi; 20 Luglio “Giornata di Relax e Benessere – Miss Donna Manager” Scilla; 10 Agosto “Giornata di Relax e Benessere – Miss Donna Manager” Locri; 17 Agosto “Giornata di Relax e Benessere – Miss Donna Manager” Gambarie; 14 Settembre “Giornata di Relax e Benessere – Miss Donna Manager”, finale provinciale a Reggio Calabria;