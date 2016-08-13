Si parte! Il Bocale ADMO inizia la preparazione

Nel pomeriggio di venerdì 12 agosto ha preso ufficialmente il via la preparazione del Bocale ADMO, in preparazione all’imminente stagione 2016/2017, che vedrà tra fine agosto e inizio settembre il succoso antipasto della Coppa Italia, con Gallico Catona e Villese banchi di prova interessanti per la truppa del mister Nino Leonardis.

Il primo allenamento con mister Leonardis

Seguendo le direttive dell’ex tecnico della Gioiese, affiancato dai mister Gregorio Suraci, Natale Cogliandro ed Enzo Fresca, una trentina di atleti, tra veterani e nuovi arrivati, ha svolto la prima sessione di allenamento congiunta; di fatto, la preparazione dei biancorossi aveva preso il via il 1° agosto, con allenamenti mirati e personalizzati che ogni atleta doveva svolgere per proprio conto, in modo da giungere a questa data già in ottime condizioni. La risposta dei calciatori è stata positiva, portando ad importanti riscontri nei test atletici effettuati nei giorni scorsi.

Al folto gruppo che ha svolto il primo allenamento mancavano alcuni ragazzi, i quali hanno ottenuto dalla società qualche giorno supplementare di permesso; aggregati inoltre alcuni interessanti elementi, alcuni dei quali ‘under’, che dovrebbero apporre la firma sul contratto a stretto giro.

Sotto lo sguardo attento della dirigenza biancorossa quasi al completo, ha cominciato a prendere forma il Bocale versione 2016/2017, che avrà come solo e unico obiettivo vincere e convincere. E al cospetto di un organico di assoluta qualità come quello visto in campo per il primo allenamento, le chance di successo sono concrete.

Amichevoli in vista della Coppa Italia

Nelle prossime settimane, in preparazione alle già citate sfide ufficiali di coppa, il Bocale ADMO sosterrà degli incontri amichevoli per saggiare la propria condizione, affrontando avversarie di un certo calibro. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date di tali test-match, ma soprattutto, i nomi delle antagoniste che consentiranno a mister Leonardis di provare in partita le soluzioni studiate in allenamento.