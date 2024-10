Il Superenalotto, nella sua estrazione del sabato sera, non ha fatto registrare neanche un 6. Poco male per il territorio calabrese che, comunque, si vede baciare dalla fortuna grazie ad un 5+1 centrato a Tortora, in provincia di Cosenza.

La schedina, giocata in un bar, porterà nelle tasche di chi l’ha giocata 623.749 euro.

Per il prossimo concorso del Superenalotto è stimato un jackpot di 54,3 milioni.