Conpait protagonista a Sigep World 2026 con il campionato di pasticceria e degustazioni calabresi

La Confederazione Pasticceri Italiani si prepara a vivere un’edizione di Sigep World 2026 particolarmente significativa, ricca di contenuti, collaborazioni e momenti di alto profilo professionale. Conpait torna infatti alla più importante fiera internazionale dedicata alla pasticceria, gelateria e panificazione, con un programma che segna un vero salto di qualità nella propria presenza istituzionale.

Il campionato italiano di pasticceria “in casa” Conpait

La novità più attesa è senza dubbio lo svolgimento del Campionato Italiano di Pasticceria direttamente all’interno dello stand Conpait. Una scelta che valorizza il ruolo della Confederazione come punto di riferimento nazionale per la formazione, la ricerca e la promozione della pasticceria professionale.

Portare la competizione nel cuore dello spazio Conpait significa trasformare lo stand in un vero laboratorio di creatività, tecnica e confronto tra i migliori talenti del Paese. Una vetrina prestigiosa che permetterà ai visitatori di vivere da vicino ogni fase della gara, osservando da pochi passi l’eccellenza italiana all’opera.

Una giuria d’eccellenza

Al Campionato Italiano di Pasticceria sarà presente una giuria d’eccellenza, composta da professionisti con percorsi diversi e competenze consolidate, chiamati a valutare gusto, tecnica, visione e capacità di interpretazione.

Tra le figure di spicco, Emanuele Forcone, Campione del Mondo di Pasticceria, ricoprirà il ruolo di Presidente onorario di giuria. La sua presenza conferisce ulteriore prestigio alla competizione, garantendo uno sguardo autorevole e competente sulle creazioni dei partecipanti.

La collaborazione con Confartigianato

Confermata anche per il 2026 la compartecipazione con Confartigianato, un’alleanza che negli ultimi anni ha rafforzato la visibilità e la rappresentatività del settore artigiano della pasticceria. Una sinergia che punta a valorizzare le imprese, sostenere la qualità produttiva e promuovere percorsi condivisi di crescita e innovazione.

Calabria Protagonista con degustazioni e maestri pasticceri

Tra le iniziative più interessanti spicca la scelta di Conpait di partecipare ad alcune degustazioni negli stand della Regione Calabria, portando a Sigep il talento di diversi pasticceri calabresi. Un’occasione per raccontare, attraverso il gusto, la ricchezza di un territorio che negli ultimi anni sta vivendo una stagione di forte crescita nel settore dolciario e gelatiero.

Un modo concreto per valorizzare identità, materie prime e tradizioni regionali, inserendole in un contesto internazionale dove la Calabria può mostrare la propria evoluzione e la propria capacità di innovare.

La presentazione ufficiale di Scirubetta 2026

All’interno del programma Conpait trova spazio anche la presentazione ufficiale di Scirubetta 2026, una delle manifestazioni più attese nel panorama della gelateria e della pasticceria artigianale. Un evento che unisce ricerca, tradizione e sperimentazione, anticipando tendenze e linguaggi del gusto che caratterizzeranno i prossimi anni.

La soddisfazione del presidente Angelo Musolino

Il presidente Angelo Musolino esprime grande soddisfazione per il percorso intrapreso e per il ruolo sempre più centrale della Confederazione all’interno di Sigep World. La presenza del Campionato Italiano di Pasticceria nello stand Conpait, le collaborazioni istituzionali e l’apertura verso le eccellenze regionali rappresentano, nelle sue parole, “un segnale di maturità e di visione, che conferma la nostra missione: valorizzare i professionisti, promuovere la cultura del dolce italiano e costruire nuove opportunità per il settore”.