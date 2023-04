A Reggio la 'crociera del bergamotto', Tramontana: 'Mostriamo una città viva'

Non è un caso se la Silver Dawn ha scelto di far tappa a Reggio Calabria. Le bellezze del territorio, la storia e la cultura, non sono fra le uniche motivazioni che hanno spinto la compagnia crocieristica Silversea, ad inserire una nuova destinazione all’interno dei propri viaggi. In testa alla classifica, infatti, vi è la presenza del bergamotto, principe degli agrumi che vede in una ristretta fascia costiera della Città Metropolitana, la sua patria.

I turisti a bordo della nave di lusso, infatti, sono tutti imprenditori, esperti o semplici appassionati del mondo delle essenze, che hanno puntato sulla Silver Dawn per vedere realizzato il loro sogno di una “crociera del bergamotto“. Insieme al Presidente della Camera di Commercio, Ninni Tramontana abbiamo scoperto quali saranno le tappe dei turisti, nel corso della loro permanenza in città.

Il settore agroalimentare, si sa, è uno dei punti di forza della Città dello Stretto, ma chi lo avrebbe detto che, finalmente, dopo secoli, si sarebbe riusciti a far capire l’unicità del bergamotto e l’importanza di Reggio nella sua coltivazione ed importazione in tutti il mondo, nei settori più disperati. Gli esperti ed appassionati delle essenze hanno immediatamente recepito con gioia l’inserimento della tappa reggina nel loro itinerario di lusso, curiosi di scoprire le peculiarità del celebre agrume.

I quasi 600 ospiti della Silver Dawn, a gruppi di 100, si sposteranno per visitare le aziende di bergamotto del nostro territorio, in particolar modo a Condofuri. Gli altri, nel frattempo, avranno la possibilità di visitare la città grazie anche alla presenza di diversi bus navetta, inseriti nel trasporto locale, appositamente per loro.

Per il 2023 gli arrivi saranno, ancora, purtroppo circoscritti. Ma per il 2024 il numero sarà raddoppiato”.

All’interno del mercato ittico, la Camera di Commercio, assieme ad altre associazioni di categoria del territorio, ha previsto una sorta di benvenuto per i turisti. Presenti circa 40 realtà del settore agroalimentare ed artigianale.

I crocieristi non staranno solamente in città, ma visiteranno anche alcuni “posti del cuore”, tra cui Scilla e Pentedattilo.

“Ci auguriamo quindi – ha aggiunto Tramontana – che da questa prima esperienza possa nascere un percorso virtuoso nel settore del crocierismo per Reggio Calabria. Di fondamentale importanza sarà non solo il contributo delle istituzioni, ma anche di tutto il tessuto economico. Invito gli imprenditori reggini a tenere aperte le serrande in queste giornate particolari, a contemplare un orario continuato. Quello che inizialmente potrebbe apparire come un sacrificio, è invece un modo per dare il proprio contributo allo sviluppo, in termini turistici, della città.

Gli enti ed il mondo imprenditoriale devono lavorare dalla stessa parte per creare nuove opportunità per Reggio, ma soprattutto per far capire al mondo che la città è viva”.