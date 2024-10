Coronavirus, il sindaco di Montebello: ‘Ne usciremo con forza e coraggio’ – VIDEO

“Grazie a tutti voi che avete voluto riservami il vostro pensiero ed vostro affetto, mi hanno dato la forza di reagire”.

A scriverlo in un post su Facebook è Ugo Suraci, il primo cittadino di Montebello Jonico. Il comune, della provincia di Reggio Calabria, è il primo in cui, sfortunatamente, si è registrata la prima vittima del Coronavirus in Calabria.

Dopo la notizia del primo contagio, anche il sindaco è stato sottoposto a tampone, risultando positivo.

Ugo Suraci è stato ricoverato presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ed è proprio da lì che saluta i suoi concittadini e manda loro un messaggio:

“Cari cittadini, io sto bene. Mi stanno curando in maniera efficace e credo che presto sarò restituito alla mia famiglia ed alla comunità. State tranquillo ed osservate in modo deciso e determinato le misure dettate dal Governo. La miglior medicina, adesso, è proprio questa. Spetta a noi interrompere il suo percorso. Vi raccomando, abbiate fiducia, restate in casa e rispettate le norme di sicurezza“.

Il sindaco conclude il suo video con un saluto ed un messaggio di speranza:

“A presto miei cittadini. #Andràtuttobene ma dobbiamo metterci il nostro impegno, il nostro coraggio e la nostra forza”.

