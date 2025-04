Reggio, Demetrio Delfino ufficializza la segreteria metropolitana di Sinistra Italiana

Demetrio Delfino, neo segretario metropolitano di Sinistra Italiana, ha ufficializzato i componenti della sua segreteria.

La composizione del coordinamento e la centralità delle donne in politica

“A seguito della composizione del coordinamento provinciale, composto da 12 donne e 6 uomini, in linea col protagonismo delle donne in politica di cui si fa da sempre portavoce Sinistra Italiana, in qualità di segretario metropolitano ho provveduto alla nomina della segreteria che mi accompagnerà in questa avventura.

I componenti della nuova segreteria

Si tratta di:

Giuseppe Carrozza, che coordinerà l’Organizzazione;

Gildo De Stefano, che si dedicherà a Welfare, Terzo Settore e Associazionismo;

Giusi Iaria, che si occuperà di Cultura, Legalità, Politiche Giovanili e Rapporti con l’Area Grecanica;

Antonio Larosa, che si interesserà di Lavoro, Istruzione e Rapporti con l’Area della Locride;

Angela Martino, che seguirà Enti Locali, Sviluppo Economico, Infrastrutture, Ambiente e Comunicazione;

Silvia Martino, che si impegnerà nei temi della Sanità, dell’Immigrazione e dei Diritti Civili.

Un percorso iniziato con il congresso del primo marzo

Con questo atto si conclude il percorso di strutturazione di Sinistra Italiana nell’area metropolitana reggina, iniziato con il congresso dello scorso primo marzo, nel corso del quale abbiamo avviato un dibattito aperto a tutte le forze progressiste e sociali del nostro territorio.

Valori e obiettivi della sinistra

Un dibattito, che come è nel nostro DNA, si dipana attraverso i valori della sinistra: quelli del lavoro, del sociale, dell’attenzione agli ultimi. In pratica dello sviluppo economico e sociale della nostra terra che per essere giusto e duraturo non deve lasciare nessuno indietro e deve curarsi senza se e senza ma anche delle questioni ambientali.

Leggi anche

Una pianificazione attenta per il benessere collettivo

E questo obiettivo, per noi primario, non può che essere perseguito attraverso una pianificazione attenta di tutti gli aspetti che concorrono al benessere della comunità e, allo stesso tempo, di ciascuno. Questo sarà il contributo che Sinistra Italiana, nell’orizzonte ormai strutturato dal punto di vista elettorale dell’Alleanza Verdi Sinistra, si propone di dare alla città e alla sua area metropolitana.

Appello alla partecipazione

Per realizzare tutto ciò sarà necessario aprirsi ad una partecipazione autentica. Per questo motivo, in modo netto e diretto, mi appello a tutti coloro che sono di sinistra e li invito ad offrire il proprio apporto a questo progetto, entrare a farne parte, a volere incidere ed essere parte del cambiamento che vogliono per la propria comunità.

L’impegno sui temi nazionali e i referendum di giugno

Naturalmente ci occuperemo anche di temi nazionali, che inevitabilmente hanno una ricaduta sulla vita di ciascuno di noi. E lo faremo subito impegnandoci a promuovere i 4 quesiti referendari del prossimo giugno sul lavoro, per i quali sono state raccolte oltre 4 milioni di firme, e il referendum sulla cittadinanza, depositato in Cassazione con 637 mila firme, per dire stop ai licenziamenti illegittimi, per assicurare più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese, per ridurre il lavoro precario, per ottenere maggiore sicurezza sul lavoro e per favorire l’integrazione.