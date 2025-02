Siracusa, Turati: ‘Sento il rumore dei nemici… adesso diamo fastidio’

"Abbiamo preparato questa partita come una gara tosta e maschia, giocare contro l’Acireale è complicato"

Dopo il 7-0 sul Locri, maturato la settimana successiva al preziosissimo successo contro la Reggina, mister Turati in conferenza stampa presenta il match del suo Siracusa con l’Acireale. Dichiarazioni riportate da seried24: “Abbiamo preparato questa partita come una gara tosta e maschia, giocare contro l’Acireale è complicato perché è molto fisica ed è tra le prime nel girone per duelli vinti. Nel loro stadio hanno anche fatto risultati importanti, sarà un derby quindi servirà una prestazione importante”.

Leggi anche

“Nelle ultime settimane abbiamo fatto prestazioni di alto livello, i miei ragazzi hanno un morale alto ma è compito mio richiamarli all’ordine perché vogliamo continuare la nostra marcia.

Noi pensiamo al nostro percorso e al nostro lavoro, noto che ora sento tantissimo rumore anche dai nostri nemici. Iniziamo a dare fastidio perché oltre ai risultati sforniamo anche ottime prestazioni ma noi pensiamo solo al nostro percorso. Dobbiamo saper variare più di qualcosa ma devo sottolineare che nelle ultime settimane, anche quando abbiamo trovato terreni meno belli come Ragusa, abbiamo comunque fatto ottime prove“.