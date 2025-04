Siracusa, Ricci: ‘Bello un finale così. Rispetto agli altri anni…’

Ospite di “Pianeta Dilettanti” il presidente del Siracusa Alessandro Ricci. Diversi gli argomenti trattati tra cui quello riguardante le presenze di pubblico allo stadio e più precisamente al De Simone di Siracusa: “Siamo al terzo posto nella classifica generale in fatto di presenze allo stadio per quello che riguarda la serie D alle spalle di Livorno e Sambenedettese e insieme alla Reggina. Rispetto a quando siamo arrivati noi, partendo da una media di 150 spettatori, essere arrivati a 3500 credo sia un ottimo risultato. Ma soprattutto è la qualità del pubblico che ci rende ancora più felici, ci sono tantissimi bambini e molte famiglie, era uno dei nostri obiettivi.

Abbiamo riportato grande entusiasmo che invece negli anni si era perso. Siamo in testa alla classifica dallo scorso novembre e penso che arrivare a due giornate dalla fine con questo sfida punto a punto con la Reggina renda molto bello questo finale di campionato, rispetto a tutti gli anni precedenti in cui già a marzo-aprile si era già deciso tutto”.

La scelta Turati

“Uno dei principi a cui ci siamo ispirati era quello di portare nel mondo del calcio i principi aziendali. Quindi la collocazione di uomini ognuno nel proprio ruolo, con le proprie competenze. In questo contesto rientra la figura di Walter Zenga. Mister Turati non ha bisogno di presentazioni perchè da calciatore ha militato in tutte le categorie e da tecnico è stato al fianco di mister Italiano. E’ un ragazzo di grandissimo spessore umano e ha una idea di calcio moderna, credo sia sprecato per questa categoria”.