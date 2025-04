Siracusa: Ricci sulla Reggina, i tifosi amaranto e l’attacco alla formula dei ripescaggi

Interessante l’intervento del presidente del Siracusa Ricci a “Pianeta Dilettanti” quando parla di promozione e ripescaggi: “La partita dell’andata contro la Vibonese è stata la più bella da quando io sono presidente di questa società. Giocata da due tecnici che praticano un calcio moderno, aperta, finì 1-0 per noi, piena di capovolgimenti di fronte. Allora dissi al presidente Caffo che saluto a aspetto qui a Siracusa, di avere fatto un’ottima scelta nell’individuare Facciolo alla guida della sua squadra. La matematica dice che se vinciamo entrambe le partite noi andiamo in C e la Reggina farebbe i play off da prima.

Lo scorso anno dopo la vittoria dei play off andai sotto la curva della Reggina ad applaudire i tifosi amaranto. Nelle due partite giocate quest’anno a Siracusa e al Granillo entrambe le squadre meritavano di fare punti, noi abbiamo avuto quelle occasioni che ci hanno portato alla vittoria. La stragrande maggioranza dei commenti che mi fanno leggere sponda reggina, sono di persone educate e che rispecchiano i valori del calcio, così come lo interpretiamo noi.

Faccio un in bocca al lupo al presidente Ballarino per queste due partite, vinca il campionato chi più se lo merita e spero non accada quell’infamia subìta nella passata stagione in cui nessuna squadra di serie D è stata ripescata in C perchè hanno promosso la squadra B del Milan. Sento parlare di Inter N.G., mi chiedo come si possa far iscrivere una seconda squadra in C quando la prima ha problemi finanziari ben importanti. Ci giochiamo queste due partite e spero che entrambe possano ritrovare il professionismo, lo dico in maniera molto sincera”.