I siti archeologici di Reggio aperti e visitabili per la notte europea dei musei

Anche la città di Reggio Calabria protagonista della tredicesima edizione della Notte europea dei Musei, evento promosso dal Mibact, che sabato 20 maggio consentirà l’apertura straordinaria dei principali musei e luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro.

Un’occasione da non perdere per visitare e vivere il patrimonio culturale cittadino, al di fuori del consueto orario, grazie anche a una serie di percorsi e attività collaterali che accompagneranno i visitatori nella scoperta di tesori culturali spesso non fruibili.

In questo senso si è orientata l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Valorizzazione e Tutela dei Beni Culturali, guidato dall’Avv. Irene Calabrò, che grazie alla preziosa e determinante sinergia instaurata con la Soprintendenza Archeologica della Calabria della Provincia di Reggio/Vibo consentirà di ampliare l’offerta culturale di sabato 20 maggio a vantaggio di cittadini e turisti.

Infatti oltre al Museo della Magna Grecia, con l’ausilio offerto dai funzionari e dal personale della Soprintendenza provinciale, in città saranno visitabili il sito Ipogeo di Piazza Italia, le Mura Greche e le Terme Romane sul Lungomare Falcomatà, dalle 19 alle 22.

Una festa della cultura dunque che, in via sperimentale, per un intero sabato sera, consentirà di mettere in rete e apprezzare lo straordinario patrimonio culturale reggino.