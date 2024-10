‘Smart road’ Villa San Giovanni: in arrivo nuove limitazioni al traffico

Senso unico alternato e divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. La comunicazione Anas per i guidatori

Proseguono gli interventi per la fornitura e la posa in opera di sistemi e postazioni per l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road sulla A2 Autostrada del Mediterraneo.

Smart road Villa San Giovanni

Attualmente, sono in corso gli interventi di installazione delle postazioni polifunzionali e delle tecnologie di connettività, di sorveglianza e controllo lungo le rampe di accesso verso l’area imbarchi di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

Leggi anche

Limitazioni al traffico

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da oggi e fino al 28 gennaio 2022, sarà in vigore un senso unico alternato sulla strada statale 738 ‘ Di Villa San Giovanni’, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 16:00, dal km 0,000 al km 1,800, il limite di velocità di 40 km/h e il divieto di sorpasso in prossimità del cantiere.

Leggi anche

Maggiori informazioni

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.