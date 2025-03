SMAU Paris: due startup reggine protagoniste dell’innovazione internazionale

Dopo il grande successo della tappa londinese, il roadshow internazionale di SMAU prosegue il suo percorso di promozione dell’innovazione italiana con un evento esclusivo a Parigi, il 10 aprile, presso Station F, il più grande campus di startup al mondo.

Organizzato in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, l’evento vedrà la partecipazione di 50 startup italiane, selezionate tra oltre 300 candidature, pronte a presentare le loro soluzioni innovative a corporate, investitori e attori chiave dell’ecosistema francese.

L’appuntamento parigino rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo internazionale per le startup italiane, grazie al modello dell’Open Innovation, che favorisce la collaborazione tra imprese emergenti e grandi realtà industriali.

L’evento sarà inaugurato il 9 aprile con una serata esclusiva presso l’Ambasciata d’Italia, alla presenza del Viceministro Valentino Valentini. La tappa parigina di SMAU rientra infatti nelle iniziative dedicate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Governo per valorizzare la creatività e l’eccellenza italiana nell’innovazione.

Il Viceministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:

“Sono contento che l’evento inaugurale di SMAU Paris sia stato scelto per celebrare la Giornata del Made in Italy. Il Made in Italy affonda le sue radici nelle tradizioni dei nostri territori, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e al futuro. Le nostre imprese sono un esempio di avanguardia industriale, sempre pronte ad abbracciare l’innovazione e le nuove tecnologie attraverso un continuo processo di modernizzazione. Come Governo, stiamo investendo con determinazione nel trasferimento tecnologico e nella valorizzazione delle nostre startup, veri e propri motori di crescita e competitività per il Paese”.