SNAI Area Grecanica, Falcomatà: ‘Ritardi evidenti, pronti a fare la nostra parte’

“Ritenuto necessario e opportuno un incontro per fare il punto sulla Strategia nazionale delle Aree interne – SNAI, rispetto ad alcuni adempimenti che vengono chiesti alla Città Metropolitana e sui quali manifestiamo forti perplessità, perché sono in ballo importanti risorse per i territori che sono interessati dalla strategia, per quanto concerne i settori dello sviluppo interno, della viabilità, della formazione e dell’agricoltura” – inizia così l’intervento del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, alla riunione che si è svolta quest’oggi presso la Città Metropolitana, per gli aggiornamenti sugli interventi relativi alla SNAI – Area Progetto Grecanica.

L’incontro tra Sindaci, dirigenti e amministratori

Dell’Area Progetto Grecanica fanno parte i comuni di Bagaladi, Bova, Bruzzano, Cardeto, Ferruzzano, Montebello, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti.

Presenti all’incontro anche il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il Consigliere Filippo Quartuccio, il Direttore generale Umberto Nucara, i dirigenti Giuseppina Attanasio, Maria Teresa Scolaro, Domenica Catalfamo, Lorenzo Benestare, Fortunato Battaglia, oltre che una delegazione dei Sindaci dell’area SNAI, rappresentata da Maria Foti (Montebello), Daniela Arfuso (Cardeto) e Pierpaolo Zavettieri (Roghudi).

Falcomatà: “Un quadro di fortissimo ritardo”

“Registriamo un quadro di fortissimo ritardo su tutti i settori – ha spiegato Falcomatà – per cui la Città Metropolitana ne prende atto, in quanto soggetto attuatore ed ente di coordinamento, ma che non può sostituirsi ai Comuni che hanno deciso interventi e stabilito obiettivi da raggiungere. Risultano criticità oggettive, in ordine a scadenze e termini temporali, per le quali risulta realisticamente inattuabile la convenzione della Regione Calabria, rispetto a delle azioni previste ed alle strutture dei progetti”.

“Disponibilità a rimodulare: pronti a fare la nostra parte”

“Ma con la disponibilità della Regione a rimodulare le azioni che oggi risulterebbero irrealizzabili – ha concluso il Sindaco – saremmo ben lieti di attivare tutte le procedure necessarie a portare a termine gli interventi previsti. Proviamo a superare ostacoli concreti, ognuno con le proprie competenze e responsabilità”.