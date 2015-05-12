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Snoop Dogg in Calabria

Una delle voci più note dell'hip-hop mondiale in concerto in Calabria con un live di un'ora e quarantacinque minuti

12 Maggio 2015 - 12:13 | di Vincenzo Comi

Snoop Dogg, immagine dei concerti in Italia del 2014

Al Tempio Di Atlantide di Montepaone (CZ) arriva una delle voci più belle dell’hip-hop mondiale.

Snoop Dogg pioniere e icona dell’hip-hop mondiale è pronto a infuocare il pubblico calabrese con uno show indimenticabile!

Attore, produttore, rapper: l’eclettico Snoop vanta più di 30 milioni di dischi venduti e collaborazioni con i piu grandi artisti musicali:  2 Pac, 50 Cent, Jay Z, Dr.Dre , Justin Timberlake, R.Kelly, Kate Perry, Jason Derulo, Pharell Williams, Psy, AfroJack e tanti altri.

Il rapper si esibirà in una versione inedita (SNOOPADELIC) in modalità clubber per offrire un live di 1.45 h che difficilmente dimenticherete.

GIOVEDI 30 LUGLIO 2015 ORE 21.00

Per info: https://www.facebook.com/events/1038503826177964/

snoop

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