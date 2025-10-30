I Giovani di Confindustria Reggio vicini al collega Lombardo: ‘Attacco alla comunità imprenditoriale’

Il direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria esprime la propria vicinanza e solidarietà a Giuseppe Lombardo, imprenditore e già presidente del nostro gruppo, a seguito dell’intimidazione subita con l’esplosione di una bomba artigianale davanti al negozio di via Miceli a Lamezia Terme.

Siamo al fianco di Giuseppe, di tutta la sua famiglia e della sua azienda, sicuri che questo vile atto non potrà intaccare il suo impegno e la sua determinazione. Conosciamo il valore di Giuseppe come imprenditore e come persona, e questo attacco non farà che rafforzare il suo impegno nella crescita economica e sociale della nostra regione.

Nicola Cuzzocrea, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, dichiara:

“Ciò che è accaduto a Giuseppe e alla famiglia Lombardo non è solo un attacco personale, ma un attacco alla nostra comunità imprenditoriale. In momenti come questi, è fondamentale che tutti noi, come imprenditori e cittadini, rimaniamo uniti e forti contro ogni tipo di intimidazione e violenza. Il nostro pensiero è con Giuseppe, e gli esprimiamo la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno”.

Il Gruppo Giovani Imprenditori continuerà a lavorare ogni giorno per la crescita del territorio, nella speranza che questi episodi non siano più una triste realtà nella vita delle nostre comunità.