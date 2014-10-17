Sono tre gli incontri che il CSV dei Due Mari realizzerà nell’ambito del Programma “Volontari per Expo”

Sono tre gli incontri pubblici territoriali che il CSV dei Due Mari realizzerà nelle prossime settimane per presentare il Programma “Volontari per Expo” ed illustrare i destinatari, le modalità di candidatura, i periodi di servizio, il ruolo dei Volontari in Expo 2015, il significato ed il senso dell’esperienza nonché il ruolo dei Centri di Servizio al Volontariato.

Gli incontri, aperti a tutti, avranno inizio alle ore 16,30 e si svolgeranno secondo il seguente calendario:Mercoledì 22 ottobre a Marina di Gioiosa Jonica, presso la Sala Consiliare Egidio Gennaro Piazza dei MilleGiovedì 23 ottobre a Polistena, presso la Comunità Padre Luigi Monti, in Via Vescovo Morabito 17Venerdì 31 ottobre a Reggio Calabria, presso l’Istituto Scolastico San Vincenzo de’Paoli in Via G. Arcovito 1.Questa, dunque, l’agenda presentata durante la conferenza stampa svoltasi il 16 ottobre, nel corso della quale il Presidente del CSV Mario Nasone e il Direttore Giuseppe Pericone sono intervenuti a spiegare le caratteristiche principali del Programma ed il senso dell’iniziativa.

Il programma Volontari per Expo 2015

Il Programma Volontari per Expo 2015 è una delle forme previste per valorizzare e promuovere la presenza e l’apporto del Volontariato nell’ambito dell’Esposizione Universale, il cui tema è: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita – spiega Mario Nasone.

La parola “Energia”, in particolare, prelude non solo all’elaborazione di riflessioni relative all’uso sostenibile (da un punto di vista ambientale e sociale) delle risorse necessarie alla vita, ma anche alla volontà di far emergere la straordinaria forza di cambiamento generata, ogni giorno nel mondo, dal protagonismo di singoli cittadini e di gruppi di persone. La fonte energetica per eccellenza è quindi l’essere umano, e la partecipazione ne è il miglior catalizzatore.

In tal senso – afferma Giuseppe Pericone – il Programma è finalizzato a favorire la partecipazione e coinvolgere tutti i cittadini, italiani e non, che vorranno portare in Expo la loro energia positiva ed attivarsi nell’accoglienza e nel supporto per i visitatori e i partecipanti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, dando così una straordinaria testimonianza di integrazione, universalità e solidarietà.

Allo stesso tempo, il Programma Volontari per Expo offrirà a migliaia di persone l’opportunità di ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, multiculturale e multilingue che arricchirà il loro percorso formativo e di crescita: i Volontari, infatti, potranno costruire un network di relazioni, sviluppare nuovi ambiti di interesse, accedere a percorsi di formazione specifici, essere e sentirsi parte di una community di persone che hanno aderito al Programma e che condividono motivazione, spirito, attitudine, passione.

Chi può candidarsi e come

L’iniziativa è aperta a tutte le persone maggiorenni, senza limiti di età – spiega Maria Grazia Manti, responsabile dell’area promozione di CSV – purché siano in grado di vivere un’esperienza positiva come facilitatori dei partecipanti ad Expo (sono previsti turni di 14 o 15 giorni per 5,5 ore al giorno).Gli aspiranti volontari possono candidarsi tramite il sito: http://volunteer.expo2015.org dove è possibile visionare e scegliere il periodo di servizio più congeniale.

Tutti coloro che completeranno il periodo di servizio, riceveranno in regalo un Tablet per continuare a rimanere nel network (per ulteriori informazione scrivere a promozione@csvrc.it)È ancora il Direttore Pericone, infine, a chiarire il ruolo del CSV in questo processo: riconoscendo il valore sociale e l’importante funzione civile e culturale svolta dai Centri di Servizio al Volontariato, che com’è noto hanno il compito di sostenere e qualificare l’attività delle Organizzazioni di Volontariato, Expo S.p.A. – Ente organizzatore dell’Esposizione Universale – ha ritenuto di individuare in CSV.net e Ciessevi Milano, nonché nella rete dei CSV presenti sul territorio nazionale, gli interlocutori privilegiati per la gestione del programma Volontari Per Expo e delle attivitàdi orientamento, matching, selezione e formazione motivazionale ad esso collegate.

Il ruolo dei Centri di Servizio al Volontariato

I CSV locali, in particolare, hanno il compito di gestire la fase dell’orientamento decentrato e di promuovere in modo capillare sui territori la straordinaria opportunità offerta dal Programma Volontari per Expo, divulgando tutte le informazioni circa le modalità di accesso allo stesso.