Incendi in Calabria, Gallo: ’25 droni sempre operativi, Pd infanga e non sa leggere i numeri’

“La rete di sorveglianza aerea, con l’utilizzo dei droni, della Regione Calabria è pienamente operativa da mesi, ed è basata su: 25 droni in volo ogni giorno , pilotati da personale regionale (Forestazione e Protezione Civile), da piloti del Consorzio Unico della Calabria e da Associazioni di volontariato di Protezione Civile; stazioni fisse automatiche per voli autonomi e programmati; la Control Room regionale e la piattaforma digitale di monitoraggio ambientale, che ricevono, elaborano e trasmettono in tempo reale dati e segnalazioni georeferenziate”.

Così Gianluca Gallo, assessore alla Forestazione della Regione Calabria, che prosegue:

“Ogni giorno vengono monitorati oltre 1.500 km di territorio , per un totale che ha già superato i 40.000 km nel solo ultimo mese. Luglio è stato un mese difficile in tutta Italia, con temperature record, forti venti, e i soliti imbecilli che ogni anno provano ad attaccare l’ambiente. E le Regioni più colpite – cari dem calabresi – non hanno colore politico: dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana”.

“Il Pd locale, inoltre, non sa leggere i dati. È falso – come scrive il gruppo regionale – che a luglio la superficie devastata dagli incendi è cresciuta del 67%. Quelli che sono aumentati sono gli interventi, che nella stragrande maggioranza dei casi servono per spegnere tempestivamente piccoli roghi individuati celermente proprio grazie al sistema di monitoraggio con i droni. Noi lavoriamo per difendere il territorio e per il bene della Calabria, mettendo in campo iniziative come questa che vanno va ben oltre le competenze regionali, che sarebbero esclusivamente quelle sull’antincendio boschivo. Altri, invece, come fanno i democratici da 4 anni a questa parte, producono solo fango e falsità. Comprendiamo comunque il loro percepibile nervosismo di questi giorni”.