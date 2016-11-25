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Sospensione del servizio di trasporto pubblico locale

Stop alle corse dalle 17 di venerdì 25 novembre fino a tutta la giornata di sabato: il servizio riprende domenica 27 salvo nuove ordinanze

25 Novembre 2016 - 17:54 | di Vincenzo Comi

Autobus ATAM di Reggio Calabria

ATAM comunica che, giusta ordinanza odierna del Sindaco di Reggio Calabria n° 176 – relativa alle avverse condizioni metereologiche (livello 2, elevata, rossa) ed alla conseguente chiusura delle via Marina e di tutte le strade alberate – in mancanza di percorsi alternativi sospende il servizio di trasporto pubblico locale dalle ore 17.00 della data odierna fino a tutta la giornata di domani.

Il servizio riprenderà regolarmente, salvo ulteriori ordinanze, domenica 27 novembre p.v.

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