Giovedì 29 novembre la Locanda Sottosale propone una serata tutta spagnola con tapas, paella e sangria, per finire spiedini di pesce e verdure

Proseguono le serate a tema della Locanda Sottosale. Il locale situato in Via Gabriele D’Annunzio, dopo l’evento ‘Stoccosale‘, propone una serata tutta spagnola. Giovedì 29 novembre sembrerà essere nelle ramblas di Barcellona o nel quartiere Malasana di Madrid grazie all’evento ‘Paella, Tapas y Sangria’.

Degustazione di piatti a base di pesce della cucina tipica spagnola, il menu prevede: tapas, paella e per finire spiedini di pesce e verdure, il tutto accompagnato da sangria.

Una serie di serate speciali a tema

La nuova idea di Sottosale è quella di dare vita ad una serie di appuntamenti speciali, senza una fissa collocazione nel calendario, con l’intenzione di creare anche eventi mirati e particolari, grazie ad un esclusivo menu ad hoc per ogni tipo di serata. Dopo l’evento ‘Stoccosale’ e la serata ‘Paella, Tapas y Sangria’, a dicembre sono previste altri appuntamenti speciali.

Dall’antipasto al secondo, Sottosale offre una vasta gamma di scelta. Il fattore che accomuna tutti i piatti è dato dalla qualità degli ingredienti e delle materie prime. “Anche nell’apparente semplicità, il nostro chef cura ogni minimo dettaglio dei diversi piatti. Prestiamo particolare attenzione alle specialità del territorio, il pesce fresco è lavorato in un modo particolare”, evidenziano i due soci Massimo Trunfio e Antonio Lubrano.

L’antipasto Sottosale e la carta dei vini

Il menù assicura un’ampia possibilità di scelta ma è senza dubbio l’antipasto ‘Sottosale’ il punto di forza che cattura il gradimento di tutti i clienti. Piatti freddi e caldi, affumicati, l’originale crespella di cozze e tanto altro. L’antipasto ‘Sottosale’, ideale da condividere, è una portata che abbina alla qualità dei prodotti una quantità che lo rende…infinito.

Da Sottosale presente una ricca carta di vini, provenienti da tutta Italia. Mangiare e bere di qualità la ricetta che in questi mesi ha trovato il favore di chi ha scelto il locale di Lubrano e Trunfio. Il tutto a prezzi contenuti: “Siamo in linea con quanto solitamente proposto nelle trattorie. La nostra filosofia è semplice ma allo stesso tempo sofisticata da attuare. In un clima familiare e piacevole, vogliamo proporre piatti e vini che possano soddisfare nel migliore dei modi i palati dei nostri clienti”.

SOTTOSALE LOCANDA

Via Gabriele D’Annunzio N.21

Cap 89125 Reggio Calabria

Tel: 0965 891925

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