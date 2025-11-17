Anna Viola di Soverato conquista il secondo posto ai Mondiali di tricopigmentazione, un risultato importante per la Calabria che arriva dal mondo dell’estetica avanzata. Anna Viola, fondatrice del centro Trico Dermo di Soverato, ha ottenuto il secondo posto ai Mondiali di Tricopigmentazione, tenuti a Milano il 30 settembre 2025.

Un traguardo che arriva dopo mesi intensi di impegno. Lo scorso 9 giugno Anna aveva vinto il titolo di Campionessa Italiana, conquistando così l’accesso alla competizione mondiale. A Milano si è distinta per tecnica, precisione e naturalezza dei risultati, confrontandosi con professionisti provenienti da diversi Paesi.

«La tricopigmentazione non è solo un trattamento estetico, spiega Anna Viola, ma un modo per restituire fiducia a chi vive il disagio della calvizie o del diradamento. Ogni intervento è un gesto di rinascita».

La tecnica della tricopigmentazione

La tricopigmentazione consiste nella simulazione ottica del bulbo capillare sul cuoio capelluto. Un effetto che dona densità e migliora l’aspetto di chi soffre di calvizie, alopecia o diradamento. È un trattamento innovativo che, oltre al risultato estetico, ha un importante valore psicologico per chi decide di affrontare questo percorso.

Il risultato ottenuto ai Mondiali conferma il livello raggiunto in Italia in questo settore e porta prestigio al territorio calabrese. Una professionista che lavora in una realtà locale, ma capace di emergere in un contesto internazionale grazie a studio, tecnica e dedizione.

I servizi offerti nel centro Trico Dermo

Nel suo centro Trico Dermo di Soverato, Anna Viola riceve clienti da tutta Italia. Oltre alla tricopigmentazione e alla dermopigmentazione estetica, offre servizi come:

