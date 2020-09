Spoglio comunali, mancano ancora 4 sezioni: la disposizione dell'Ufficio Centrale

Quattro le sezioni ancora mancanti al conteggio finale. A Reggio Calabria la partita delle elezioni comunali non si è ancora conclusa. Anche se già da ieri è stato possibile capire che si andrà al ballottaggio, nella città dello Stretto lo spoglio non è ancora stato terminato dopo quasi 28 ore. Le schede mancanti per il risultato finale sono state portate a palazzo San Giorgio e verranno conteggiate, adesso, dalla Commissione del Tribunale.

"Il Presidente dell'ufficio centrale di Reggio Calabria riscontrato che nelle sezioni .34, 36,38 e 125 tutte le operazioni di scrutinio non risultano essere state regolarmente completate e le urne contenenti le schede e tutto il materiale elettorale relativo alle suddette sezioni sono pervenute soltanto in data 23/9/2020 alle ore 2:30, rammentato che la normativa in materia prevedere espressamente che se uno o alcuni uffici elettorali di sezione non hanno concluso le operazioni di scrutinio vi provvede in sede surrogatorio l'ufficio centrale

ritenuto pertanto che appare necessario, al fine di garantire la massima regolarità delle operazioni, procedere al completamento delle operazioni non ultimate degli uffici elettorali di sezione, tenuto anche conto che non è stato possibile ricavare dati elettorali attendibili della documentazione in possesso dell'ufficio centrale

SI DISPONE

di procedere allo scrutinio delle singole sezioni su indicate secondo la numerazione crescente".