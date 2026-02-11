Stadio ‘Piero Reitano’ di Catona: Fissata la data ufficiale dell’inaugurazione

Finalmente, dopo una lunga attesa, lo stadio “Piero Reitano” di Catona riapre i battenti. L’inaugurazione, prevista per sabato 21 marzo, sarà un evento speciale, con una partita che vedrà in campo una squadra di magistrati, una delegazione di consiglieri dell’amministrazione comunale e le vecchie glorie del Catona Calcio.

Il nuovo stadio è stato completamente ristrutturato, con l’installazione di erba sintetica, spogliatoi moderni e attrezzati, illuminazione a LED e ampi parcheggi a disposizione degli spettatori. Un restyling che restituisce alla città uno spazio sportivo di qualità, pronto a ospitare eventi e partite locali.

Il nome dello stadio è un omaggio a Piero Reitano, ex giocatore e allenatore del Catona, prematuramente scomparso nel 2000, un simbolo per la comunità calcistica locale.

L’attesa è finita: la comunità di Catona e gli sportivi tutti potranno finalmente tornare a vivere lo stadio come un punto di riferimento per lo sport e la socialità della zona.