Piste aperte e servizi a Gambarie: la stagione bianca entra nel vivo

Gambarie accoglie gli appassionati di sci con piste aperte, navette gratuite e l’evento “Gambarie in festa” con stand gastronomici e musica live

La stagione invernale di Gambarie, nel comune di Santo Stefano in Aspromonte, è ufficialmente iniziata. Per rendere l’esperienza degli utenti ancora più piacevole, il sindaco Francesco Malara ha predisposto una serie di servizi e iniziative, attivi da domenica 26 gennaio.

Servizi per i visitatori

Bus della neve

Grazie alla collaborazione con ATAM, è stato rinnovato il servizio del “Bus della neve”, che seguirà il percorso della nuova Ga-Ga. Gli orari sono i seguenti:

Partenza da Piazza Garibaldi (Reggio Calabria) alle ore 7:30, con arrivo a Gambarie alle 8:15.

alle ore 7:30, con arrivo a Gambarie alle 8:15. Ritorno da Gambarie alle ore 16:30.

Navetta gratuita

Un servizio navetta gratuito sarà attivo da Piazza Mangeruca fino agli impianti di risalita della pista Telese, garantito da 4 minibus, per agevolare gli spostamenti dei visitatori.

Piste disponibili

Gli amanti dello sci potranno usufruire delle seguenti piste, aperte dalle 8:30 alle 16:00:

Pista Azzurra (completamente aperta).

(completamente aperta). Pista Telese (aperta fino all’intermedia).

(aperta fino all’intermedia). Pista Nino Marino (aperta fino all’intermedia).

Gambarie in festa: eventi e gastronomia

Per chi desidera trascorrere una giornata tra buon cibo e intrattenimento, è prevista la manifestazione “Gambarie in festa” in Piazza Mangeruca. Gli stand gastronomici offriranno prodotti tipici locali a partire dalle ore 10:00.

L’evento sarà arricchito dall’esibizione musicale dei Big Sur, che contribuiranno a creare un’atmosfera di festa e divertimento.

Punto informazioni

Per dettagli e supporto, il punto informazioni sarà attivo in Piazza Mangeruca dalle ore 9:00 alle 16:00.