Chiusura degli stand di libri sul lungomare: le precisazioni dell’Ass. Zimbalatti

In una breve nota stampa l’Assessore Zimbalatti spiega la questione degli stand di libri sul lungomare Falcomatà. Questi ultimi, a seguito di una segnalazione, erano stati sequestrati e multati, poi riaperti ed infine definitivamente smontati.

L’assessore alla Polizia Municipale conclude:

“I titolari della iniziativa erano stati verbalizzati nei giorni scorsi per vendita vietata ed oggi all’atto del controllo gli stand erano in fase di smontaggio. I provvedimenti accessori successivi alla verbalizzazione non sono in capo alla Polizia Locale che non ha posto sotto sequestro l’attività in quanto autorizzata per esposizione”.