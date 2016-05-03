Stati Generali della Cultura: alla Provincia ‘Poeti e prosatori in Calabria’
Da Tommaso Campanella a Corrado Alvaro, il convegno del Centro Internazionale Scrittori della Calabria ripercorre undici autori, con letture e musica
03 Maggio 2016 - 09:23 | di Vincenzo Comi
Nel contesto delle manifestazioni inserite negli Stati Generali della Cultura, 2016, promossi dall’assessorato alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria, mercoledì 4 Maggio 2016, alle ore 17.00, presso il Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, Sala Biblioteca (Primo piano), il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza il convegno: Poeti e prosatori in Calabria: Galeazzo Di Tarsia, Tommaso Campanella, Vincenzo Padula, Corrado Alvaro, Antonio Piromalli, Lorenzo Calogero, Alba Florio, Mario La Cava, Fortunato Seminara, Gilda Trisolini, Antonietta Corsaro.
Dopo i saluti istituzionali, introdurrà i lavori la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del Cis. Relazionerà il prof. Giuseppe Rando, ordinario di Lettura Italiana dell’Università di Messina, responsabile di italianistica del Cis. Lettura a cura delle poetesse Katia Colica e Clelia Montella. Intervento musicale del Maestro Sergio Romeo, direttore della scuola musicale “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis.
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