Stati Generali FI, i consiglieri di Villa: ‘Grande squadra. Giorni intensi, dal G7 al futuro del Ponte’

"Come coordinamento cittadino e come consiglieri comunali, siamo assolutamente soddisfatti di aver potuto partecipare attivamente alle giornate ed alle varie sessioni di lavoro"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Coordinamento Cittadino di FI di Villa San Giovanni in merito alla tre giorni degli Stati Generali a Reggio Calabria.

Gli stati generali di Forza Italia in questi tre giorni caldi d’agosto hanno rappresentato l’ennesima dimostrazione della presenza del partito azzurro in Calabria. Una presenza politica, dopo il G7 sul commercio sempre nella nostra Città, che ha collocato Villa San Giovanni e l’intera Regione Calabria al centro della politica nazionale e del Mediterraneo. Leggi anche

Una partecipazione di rilievo: ministri e oltre 100 relatori

Ben 5 ministri presenti in questi tre giorni, oltre 100 relatori che hanno affrontato e discusso, con un parterre di assoluto livello tantissimi temi, dalla riforma della giustizia, quale ultimo provvedimento del Governo, alla Sanità, dalle infrastrutture e trasporti alla mega opera Ponte sullo Stretto in fase di definizione negli aspetti tecnici e amministrativi. Leggi anche

Sostegno compatto a Occhiuto in vista delle elezioni regionali

Ovviamente grandissima attenzione e una fervida discussione politica nata dalle dimissioni del Governatore Occhiuto che ha potuto riscontrare la grande compattezza dell’intera squadra di Forza Italia che gli sarà ancora una volta accanto in occasione delle imminenti elezioni regionali che lo vedranno nuovamente riconfermato alla guida della Regione per i prossimi cinque anni.

Cannizzaro: una guida forte per gli interessi dei calabresi

Praticamente una grande squadra, così come affermato dal Leader Regionale del partito On. Cannizzaro che, ancora una volta, ha dimostrato di rappresentare al meglio gli interessi dei calabresi, spostando l’interesse politico sui nostri territori in questi tre giorni di programmazione politica, di divulgazione degli obiettivi del governo centrale e delle azioni dei singoli ministri “azzurri” che hanno delineato gli interventi di maggior interesse, non solo a livello nazionale ma con particolare riferimento al nostro territorio calabrese.

Una politica del fare al centro del binomio Governo-Regione

Un grandissimo binomio politico istituzionale riaffermato in questi tre giorni che hanno visto Regione Calabria e il Governo Nazionale dimostrare i risultati della “politica del fare” sia a livello centrale che a livello regionale, ripercorrendo con grande entusiasmo l’azione politica al centro degli interessi dei territorio perché, oggi come non mai, la Calabria, grazie al Governatore Occhiuto ed all’On. Cannizzaro, risulta tra le Regioni del Sud quella che sta dando realmente il segnale che il Sud può e deve divenire “motore di crescita e di sviluppo” e non un peso o una zavorra da assistere con provvedimenti assistenziali, come è stato spesso considerata nell’immaginario politico nazionale e collettivo.

Tajani e il riconoscimento della forza calabrese

In tal senso le attestazioni di stima del Ministro e Coordinatore nazionale On. Tajani verso la Calabria ed i politici azzurri del territorio rappresentano un grandissimo punto di forza fondamentale per far uscire la nostra Regione da una sorta di isolamento politico che nel passato ha determinato le grandi difficoltà nella gestione di questo nostro territorio.

Un lavoro di squadra per il futuro della Calabria