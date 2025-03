‘La Storia della Reggina’. Il grande appuntamento

Una giornata tutta da vivere, intensamente. L’appuntamento con la storia è fissato per giovedi 6 marzo al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria per raccontare i 111 anni della Reggina, insieme a tanti dei suoi protagonisti. Un evento che conclude il ciclo della mostra “Il Calcio è arte“, voluto e organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria insieme alla World Football Collection.

Molti hanno risposto presente alla chiamata tra coloro che saranno in città e quelli in collegamento video. Presidenti, dirigenti, allenatori e calciatori. Solo per citarne alcuni in ordine sparso: Foti, Martino, Iacopino, Benedetto, Praticò, Remo, Scala, Colomba, Mazzarri, Inzaghi, Pianca, Iacoboni, Cozza, Orlando, Campolo, Menez, Veron, Morabito, Cirillo, Moccia, Spinelli, Taibi, Saviano, Armenise, Rosin, Mariotto, Bonazzoli, Bianchi, Baronio, Pasino, Mesto, il magazziniere Mimmone Tavella e tantissimi altri….

Sarà presente al gran completo proprietà compresa, tutta la dirigenza e il roster della attuale Reggina 1914. L’ingresso, fino ad esaurimento posti, è gratuito. Non si può mancare.