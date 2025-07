SS 106, le immagini del nuovo tratto ‘Rossano-Sibari’: 32 km, 29 viadotti e una galleria artificiale – FOTO

Le nuove immagini del progetto della nuova Statale 106 Ionica pubblicate sulla pagina FB ‘Ponte sullo Stretto di Messina’ mostrano l’imponenza e l’importanza dell’infrastruttura.

“I lavori del tratto tra Sibari e Rossano sono ormai pronti a partire, mentre la progettazione è stata completata. Si tratta di uno dei lotti più significativi dell’intero programma di ammodernamento della SS106 – si legge nel post – un’opera ritenuta strategica per il rilancio del Sud Italia. La nuova autostrada, con un costo complessivo che sfiora i 20 miliardi di euro, rappresenta una delle infrastrutture più ambiziose mai realizzate nel Paese”.

L’intervento non riguarda soltanto il miglioramento della viabilità locale, ma punta a rafforzare i collegamenti tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d’Europa.

La nuova SS106 sarà infatti pienamente integrata nei corridoi europei TEN-T, con connessioni garantite dalle trasversali interne e, in futuro, anche dal Ponte sullo Stretto di Messina.

Intanto, è in fase di avvio anche il lotto tra Catanzaro e Crotone, mentre il tratto tra Sibari e Roseto è in dirittura d’arrivo. Un passo importante per superare l’isolamento infrastrutturale e dare nuova spinta allo sviluppo economico e sociale dell’intera area ionica.