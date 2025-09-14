Sanità in Calabria, Straface: ‘Anche su cubani Tridico spara cavolate: solo 3% via da missione’

“Ancora una volta l’economista laureato in Scienze politiche Pasquale Tridico spara numeri a caso. Ma con il corposo staff che l’europarlamentare in vacanza in Calabria ha a Bruxelles, non riesce proprio a farsi scrivere due numeri in fila che abbiano un senso e che siano almeno un minimo verificati? L’ultima del nostro gaffeur nazionale – quello che fa ridere mezza Italia parlando delle tre province calabresi e di Bagnaro Calabro – riguarda i medici cubani”.