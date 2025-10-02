Regionali, Straface: ‘Tridico vedrà il futuro della Calabria in videocall da Bruxelles’

"Cetto Tridico, ormai lo chiamano così anche a livello nazionale, promette mari e monti sapendo che lunedì sarà finalmente in ferie e che dunque non dovrà realizzare quanto sparato in questo mese", l'affondo di Straface