Naufragio migranti in Calabria, recuperati altri 3 corpi. Morti saliti a 79

Difficile presumere l’età per le pessime condizioni del corpo rimasto in acqua per 15 giorni. Qualche ora prima erano stati trovati i corpi senza vita anche di un uomo adulto e di un altro bambino molto piccolo. Sale dunque a 33 il numero dei minori deceduto nel naufragio e diventano 24 quelli compresi nella fascia d’età tra 0 e 12 anni.