SNAI, la Metro City: ‘Impossibile sottoscrivere le convenzioni. Si formalizzi richiesta alla Regione’

In merito alle dichiarazioni rilasciate da alcuni sindaci dei Comuni coinvolti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai), la Città Metropolitana di Reggio Calabria interviene per chiarire la propria posizione, respingendo ogni accusa di mancata volontà nel sottoscrivere le convenzioni previste dal programma.

«Non si tratta di una scelta politica, ma di un’impossibilità tecnica» – evidenzia l’Ente di Palazzo Alvaro – «legata alle rilevazioni emerse durante l’ultimo incontro, nel corso del quale gli stessi Comuni hanno dichiarato di non essere in grado di completare i progetti nei tempi previsti».

Una condizione, questa, che ha portato i Dirigenti dell’Ente a esprimere riserve formali, rendendo di fatto non percorribile la firma delle convenzioni. «Non si possono attivare atti che attribuiscono responsabilità amministrative su progetti per i quali non esistono certezze di realizzazione».

Leggi anche

Interlocuzione con la Regione: il sindaco chiede trasparenza

Nel corso dell’incontro tenutosi nella sala consiliare di Palazzo Alvaro, è emersa inoltre l’esistenza di una interlocuzione informale avviata dai sindaci con la Regione Calabria. Il sindaco metropolitano ha chiesto che tale dialogo venga formalizzato, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la Città Metropolitana e garantire la piena trasparenza nell’analisi delle attività già svolte e delle criticità operative ancora presenti.