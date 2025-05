Reggio Calabria Street Food Fest: un successo da 78mila presenze

“È stato un vero e proprio “popolo in movimento”, una città dentro la città, quella che ha animato il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria in occasione della prima edizione del Reggio Calabria Street Food Fest. Un evento da record che, da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2025, ha totalizzato 78.000 presenze tra cittadini, turisti e appassionati del gusto.

Una macchina organizzativa imponente firmata Eventivamente

L’evento è stato ideato e organizzato da Eventivamente, in sinergia con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, e ha restituito alla città visibilità e impatto positivo anche sui media e sulle piattaforme digitali. Per l’allestimento e lo smontaggio dell’evento sono stati necessari 14 giorni di lavoro continuativo con 30 persone coinvolte tra tecnici, falegnami ed elettricisti, supportati da sei tir e otto furgoni.

Il gruppo operativo di Eventivamente era composto da 12 persone sul campo e altre sei impegnate da remoto per la gestione di visual, grafica, social e segreteria organizzativa. L’area show cooking è stata curata da tre coordinatori, con la partecipazione di nove chef e otto maestri gelatieri.

Una promozione da 3 milioni di visualizzazioni e un press tour nazionale

Il successo del festival non si è limitato al numero di presenze fisiche. La comunicazione social ha raggiunto numeri eccezionali: 3 milioni di visualizzazioni totali sulle pagine ufficiali dell’evento (2 milioni su Facebook e 1 milione su Instagram), 14.000 interazioni reali e 3.000 nuovi follower (di cui 2.000 su Instagram).

Il sito web ha registrato 5.000 accessi nei giorni del festival, e il press tour ha coinvolto oltre 200 tra giornalisti e testate di Calabria e Sicilia. Presenti 20 testate solo tra conferenza stampa e giorni dell’evento. Il team di comunicazione ha prodotto otto comunicati e vari contenuti in tempo reale.

Safety, logistica e gestione energia: un evento sicuro e sostenuto da infrastrutture efficienti

«È una macchina organizzativa molto complessa che non si ferma mai», ha spiegato Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente. «Durante i quattro giorni del festival – ha aggiunto – la sicurezza è stata garantita 24 ore su 24 da otto operatori di safety e quattro agenti di vigilanza armata».

Durante le ore di apertura del Food Village erano operative anche 10 unità di soccorso sanitario con presidio medico e ambulanza, sei unità di Protezione civile e tre per il servizio antincendio, oltre al supporto delle forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani.

Per illuminare l’area del festival sono stati impiegati 55 fari, per un consumo complessivo di 700 kW erogati da tre gruppi elettrogeni, per un totale di 3.000 litri di gasolio, oltre a tre forniture straordinarie di energia.

Una prima edizione che guarda già al futuro

Il Reggio Calabria Street Food Fest si è rivelato una manifestazione straordinaria, capace di attrarre migliaia di visitatori, dare visibilità al territorio, valorizzare le eccellenze gastronomiche e promuovere la cultura del cibo da strada in una cornice paesaggistica tra le più belle del Mediterraneo.