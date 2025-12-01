Tutto pronto per STREEToXMAS: Reggio e Messina unite dall’evento di Natale
Evento congiunto tra Reggio e Messina, STREEToXMAS porta in strada arte, laboratori, musica e sapori locali
01 Dicembre 2025 - 09:08 | Comunicato Stampa
Messina e Reggio Calabria si uniscono per un evento unico prima d’ora nello Stretto, un evento che celebra arte, musica, tradizione, talenti e magia di strada.
Grazie alla collaborazione tra Stazione E1 e il Comitato Artisti di Messina potrai vivere un luogo dove:
- puoi scoprire tesori vintage & second hand;
- trovare articoli unici e regali handmade;
- ammirare arte di strada, fumetti, caricature, LAB artistici per bambini ed adulti;
- assistere a performance di giocolieri e street artists;
- lasciarti trasportare da jam session, live improvvisati e DJ set;
- gustare i prodotti tipici delle nostre terre…
Tutto nello stesso spazio, con la magia del Natale a fare da cornice.
È tempo di STREEToXMAS
Questo è STREEToXMAS. Un evento che nasce per dare voce agli artisti, spazio alla fantasia, calore alla comunitá…e un ponte tra due città che condividono storia, cultura e mare.
Dove e quando
Uscita Villa San Giovanni – Via Lungomare dello Stretto presso Ex Mensa Ferroviaria di Bolano (RC)
6–7 Dicembre
Start 17:00
Portiamo il Natale in strada. Portiamolo insieme.