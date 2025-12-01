City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Tutto pronto per STREEToXMAS: Reggio e Messina unite dall’evento di Natale

Evento congiunto tra Reggio e Messina, STREEToXMAS porta in strada arte, laboratori, musica e sapori locali

01 Dicembre 2025 - 09:08 | Comunicato Stampa

Messina e Reggio Calabria si uniscono per un evento unico prima d’ora nello Stretto, un evento che celebra arte, musica, tradizione, talenti e magia di strada.

Grazie alla collaborazione tra Stazione E1 e il Comitato Artisti di Messina potrai vivere un luogo dove:

  • puoi scoprire tesori vintage & second hand;
  • trovare articoli unici e regali handmade;
  • ammirare arte di strada, fumetti, caricature, LAB artistici per bambini ed adulti;
  • assistere a performance di giocolieri e street artists;
  • lasciarti trasportare da jam session, live improvvisati e DJ set;
  • gustare i prodotti tipici delle nostre terre…

Tutto nello stesso spazio, con la magia del Natale a fare da cornice.

locandina streetoxmas reggio messina

È tempo di STREEToXMAS

Questo è STREEToXMAS. Un evento che nasce per dare voce agli artisti, spazio alla fantasia, calore alla comunitá…e un ponte tra due città che condividono storia, cultura e mare.

Leggi anche

Dove e quando

Uscita Villa San Giovanni – Via Lungomare dello Stretto presso Ex Mensa Ferroviaria di Bolano (RC)
6–7 Dicembre
Start 17:00

Portiamo il Natale in strada. Portiamolo insieme.

Stretto di MessinaMessinaReggio Calabria Cultura