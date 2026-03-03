Studenti bloccati a Dubai, la mamma di una giovane calabrese: ‘Sta bene e stanno rientrando’
"La voglio tenere abbracciata per almeno due giorni" il racconto della mamma di una studentessa di Catanzaro rimasta blocca a Dubai
03 Marzo 2026 - 14:38 | Comunicato Stampa
“Adesso non vedo l’ora che rientri, la voglio tenere abbracciata per almeno due giorni”.
Lo dice all’ANSA la mamma di una studentessa di Catanzaro rimasta bloccata a Dubai nel gruppo di 200 studenti italiani dopo la partenza dall’aeroporto di Abu Dhabi avvenuta dopo le 13.
“Sono stati trasferiti stamani in pullman da Dubai – racconta la donna – e stanno rientrando con un volo di linea. Mia figlia – ha aggiunto – sta bene.
La notte scorsa è scesa un paio di volte nei bunker ricavati in parcheggi sotterranei per gli allarmi, ma non ci sono state conseguenze nell’albergo dove si trovano. I tutor di Wsc Italia – World Student Connection Global sono stati fantastici, sono stati vicini ogni minuto del tempo trascorso a Dubai. In albergo, invece, la struttura ha fornito solo l’alloggio e la colazione. Si sono arrangiati con i delivery non potendo uscire”.
Fonte: Ansa Calabria