Su Rtv Canale 14 la diretta della Processione dell’Effigie della Madonna della Consolazione

Rtv segue in diretta e in esclusiva la processione dell'Effigie dall'Eremo alla Cattedrale, con telecronaca e ospiti dallo studio di piazza Duomo

Manca davvero poco a quello che, da cinque secoli a questa parte, è sicuramente per tutti i reggini il giorno più atteso dell’anno.

La città di Reggio, ancora una volta, è pronta a fermarsi, per stringersi nel grande abbraccio alla sua Patrona: la Madonna della Consolazione. Un grande evento di profonda partecipazione nella fede e legato alla storia della città stessa. Un momento di intensa partecipazione emozionale per il popolo reggino e per i pellegrini provenienti da tutta la Calabria, dalla vicina Sicilia e dal resto d’Italia.

La diretta di Rtv dall’Eremo alla Cattedrale

Proprio con l’intento di contribuire a far vivere le stesse emozioni di sempre, anche a coloro che per vari motivi si trovano impossibilitati ad accompagnare la sacra Effigie nel suo cammino dalla Basilica dell’Eremo alla Cattedrale, Rtv ha deciso di fare uno sforzo in più rispetto agli anni passati.

Le telecamere dell’emittente reggina, infatti, sabato prossimo, 12 settembre, seguiranno in diretta e in esclusiva l’intera processione. L’evento sarà trasmesso a partire dalle 8:00 del mattino e sarà visibile su tutto il territorio calabrese e anche nella vicina Sicilia sul Canale 14 del Digitale Terrestre.

Telecronaca e ospiti dallo studio di piazza Duomo

Realizzata in collaborazione con “Cufari.it” e “Graziano Tomarchio Management”, ad accompagnare la diretta, la telecronaca curata dal Direttore di RtvNews, Francesco Chindemi, assieme alla giornalista Anna Foti, dalla studio che sarà – per l’occasione – allestito a piazza Duomo, proprio di fronte alla Basilica Cattedrale.

A offrire il proprio contributo diversi ospiti (religiosi, laici, storici, gente impegnata nel sociale) ad alternarsi nel corso della diretta. Presso lo studio allestito a Piazza Duomo, ci sarà anche una postazione mobile pronta a cogliere le emozioni anche della tanta gente comune in attesa dell’arrivo del venerato quadro. Il tutto, con collegamenti continui con le altre troupe nel frattempo impegnate a seguire passo dopo passo la sacra Effigie.