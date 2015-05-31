Su YouTube il video di Stella, il brano dei KANTIERE KAIROS

È disponibile su YouTube il lyric video di Stella il brano dei KANTIERE KAIROS, secondo estratto dall’album di inediti Il Soffio. Il lyric video del brano – curato dal batterista della Christian Band Gabriele Di Nardo – vuole essere un ringraziamento a conclusione del mese mariano a Maria, madre delle grazie. Stella è una preghiera. Stella è nostra Madre.

Stella è un modo di dire Grazie… perché ci consoli.

È possibile visualizzare il lyric video del brano Stella (in rotazione radiofonica da venerdì 29 maggio) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=58P1jKudzc8

«Gioia mai negata / sei Direzione Santa / Trono di Sapienza, mia Stella / non avrei saputo come fare senza Te / non sarei riuscito a perdonare neanche me / Madre delle Grazie Tu consolami e prega per me – canta Antonello Armieri in Stella e racconta – È una canzone che è nata al ritorno di un pellegrinaggio e, come un’istantanea, cattura la dolcezza e la sovranità di Maria, capace di parlare all’intimo dei cuori dei suoi figli. Maria, Madre del Signore, ma anche Madre dell’umanità, quell’umanità che ha bisogno di una madre che consola e che prega per i propri figli, incapaci di perdonarsi senza la Sua grazia e la Sua luce».

Il disco Il Soffio, contiene 14 brani inediti, scritti da Antonello Armieri ed alterna brani più rock a coinvolgenti ballate che diventano melodiose preghiere, fra cui i due brani mariani. Questa la tracklist dell’album: Mio Re, La Tua volontà (primo singolo il cui video è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=4OHlk2PM28o), Liberami (feat. Fil Mama), Galilea, Stella, Cemento Armato, Il Soffio, Dignitosa, Cuore Sacro, Io confesso, Il pozzo, Toccami il cuore, Grazie, In ogni volto (feat. Rosa Martirano). Dal 5 aprile, invece, da Cosenza è partito Il SOFFIO TOUR, lo spettacolo con cui la band porta dal vivo l’album di esordio e dopo aver toccato diverse città, è stato riproposto con grande successo, il 10 maggio a Cosenza, durante il FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, l’iniziativa nazionale itinerante patrocinata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dal Pontificio Consiglio della Cultura.

Ecco le prossime date di giugno ad oggi confermate: il 17 giugno a Cosenza in occasione del decennale dell’associazione Stella Cometa Onlus, il 20 giugno a Laino Borgo (Cs) – concerto benefico a favore dell’Airc, e il 21 giugno alla Giornata Diocesana di Azione Cattolica a Marano Marchesano (Cs). Il KANTIERE KAIROS è una Christian Band nata dall’incontro nel 2008 tra il cantautore Antonello Armieri, voce e chitarra acustica, e Giuseppe Di Nardo, chitarrista e arrangiatore. Al duo in seguito si sono aggiunti Gabriele Di Nardo, batteria; Roberto Sasso, tastiere; Davide Capitano, basso e Luigi Vizza, chitarre.

Tutti uniti dall’esigenza di esprimere, con la loro musica, la quotidiana conversione all’amore di Dio, facendosi strumento per l’incontro con il Signore.