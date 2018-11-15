Hostaria dei Campi significa mangiar bene, di qualità, in un locale accogliente e proposizione di novità. Perché anche se la pizza rimane il pezzo forte, guai ad adagiarsi, piuttosto diventa necessario viaggiare al passo con i tempi e prendere in considerazione quelle che sono le esigenze della clientela. E siccome soprattutto sui prodotti il noto locale reggino ha sempre lavorato con il massimo della qualità, era indiscutibile che allargando le proposte a piatti di pesce e carne, i risultati fossero quelli di sempre. Insieme alla PescAria la nuova sfida è sulle specialità di carne. Approda all’Hostaria dei Campi la “Tomahawk” meglio conosciuta come la bistecca di Brontosauro. Si ricava dalla parte anteriore della lombata e si tratta di un rarissimo taglio di manzo australiano. Nasce dall’incrocio tra il Black Angus e il pregiatissimo Wagyu (si può ricavare anche da altre razze).

Le caratteristiche della Tomahawk

La carne è parecchio aromatica e saporita e presenta un chiaro nucleo di grasso. Le fibre sottili e la forte marmorizzazione sono caratteristiche che la rendono tenera e succosa e come il “carnivoro” esperto può facilmente intuire, sono destinate ad una unica cottura: la brace.

La “Tomahawk” dell’Hostaria dei Campi è una porzione per due ed è servita su un piatto caldo in ghisa, viene arricchita con verdure a chilometro zero, frutta secca, cannella e miele o ancora patate al cartoccio e funghi porcini.

Gli altri piatti di carne del menu

Oltre al Tomahawk, l’Hostaria propone la classica ed intramontabile “Fiorentina”, il Filetto al pepe verde, ai funghi o al gorgonzola, la Tagliata con rucola, grana e balsamico, gli Hamburger tradizionali di Angus o Chianina, gli Involtini e l’immancabile Palermitana.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)