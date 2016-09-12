Sulla scalinata del Cilea l’Amatriciana solidale a favore dei terremotati

Amatriciana Solidale: Reggio Calabria risponde presente! Si terrà giovedì 15 settembre sul Corso Garibaldi, di fronte alla scalinata del Teatro Francesco Cilea, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria in collaborazione con i rappresentanti reggini della Federazione Italiana Cuochi, l’Associazione Cuochi Reggini e l’Equipe Regionale Cuochi Calabresi.

Appuntamento a partire dalle ore 18:00 per una degustazione di spaghetti all’Amatriciana, il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite del sisma dell’Italia centrale cucinata direttamente dai migliori chef calabresi.

Prodotti a km 0 e il servizio con Reggina e Viola

I piatti di amatriciana saranno preparati con i prodotti a Km 0 del Mercato della Terra Slow Food e saranno serviti ai cittadini con la collaborazione dei giocatori della Reggina 1914 e della Viola Basket Reggio Calabria, società sportive che ad oggi hanno aderito all’iniziativa.

Un evento, aperto al contributo di tutti, che sta già suscitando una vera e propria gara di solidarietà tra i reggini. Tantissimi i cuochi che contribuiranno alla preparazione dei prodotti, messi a disposizione dai produttori del Mercato della Terra Slow Food. Tra loro gli chef Filippo Cogliandro, Enzo Milasi, Giuseppe Ferranti, Umberto Di Marco, Paolo Caridi, Gianfranco Condó, Pietro Zema, Antonio Battaglia, Mario Battaglia, Vincenzo Fimognani, Diego De Lorenzo, Francesco Trichilo, Pietro Cartellà. Ma la lista continua ad allargarsi, cosi come sempre più folta si fa la disponibilità di supporto organizzativo da parte di tanti gruppi e associazioni reggine e calabresi.