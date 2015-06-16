Sulle colline di Pentimele la II edizione del ‘Rock‘n roll in the Summer’ Festival

Per la Giornata Europea della Musica, dalle 18 sulle colline di Pentimele si alternano band reggine e ospiti da Cosenza e dal Regno Unito, nella seconda edizione del festival

Sulle colline di Pentimele si scateneranno alcune tra le band più rappresentative della scena musicale reggina in occasione della Giornata Europea della Musica.

Domenica 21 giugno va in scena il “Rock ‘n roll in the Summer” Festival, organizzato dall’Associazione Laboratori Musicali presso la sua sede estiva nello spazio Lupardine.

Il festival della musica rock inedita

Torna per il secondo anno consecutivo l’evento che si candida ad essere tra gli appuntamenti più importanti della città dello Stretto per quanto riguarda la musica rock inedita, nato per portare alla ribalta realtà musicali che danno vita a nuovi repertori esprimendosi con vari linguaggi ma con una matrice comune in quel variegato mondo che è oggi definito con la denominazione “indie”.

Il festival è quindi l’occasione per vedere realtà differenti convivere sul palco, una giornata di musica genuina che parte da Reggio Calabria ma va oltre perché ci saranno anche musicisti di Cosenza e qualcuno d’oltre Manica.

Accanto a gruppi giovani ma d’esperienza, già attivi da molti anni e che hanno calcato prestigiosi palcoscenici, alcuni con validi progetti discografici e riscontri a livello nazionale sia di pubblico che di critica, ci saranno gruppi di nuovissima formazione, accuratamente selezionati tra quelli più interessanti, per i quali sarà un autentico debutto. Rock’n’Roll in the Summer ha un obiettivo preciso e ambizioso: azzerare le distanze tirando fuori da ogni artista, in un’intensa dimensione “live”, più musica possibile con l’unica aspettativa di assistere a performance vere, “sudate” e ricche di sperimentazione.

Le band sul palco dalle 18

Dalle ore 18:00 si alterneranno sul palco: Alex Perdido “cook” Sound System, esperimento di musica e cucina, I Giovani dogi, The Dark Tourists, Gain, Selfishadows, Nerogrigio, Drunklit, A minute to insanity,Endless Rapture e Barking Snails.